Лапид и Аун поддержали итоговое соглашение о морской границе Израиля и Ливана: "Историческое достижение"

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Ливана Мишель Аун прокомментировали итоговый вариант соглашения о демаркации морской границы, который был подготовлен американским посредником Амосом Хохштейном и передан ливанскому и израильскому правительствам/

"Это историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля, принесет в бюджет миллиарды и обеспечит стабильность на северной границе", – заявил Лапид. В заявлении, опубликованной его канцелярией, подчеркивается, что документ отвечает всем израильским требованиям.

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Как сообщается, 12 октября документ будет вынесен на рассмотрение узкого кабинета по вопросам безопасности, после чего пройдет специальное заседание правительства.

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Ливанский президент Мишель Аун заявил, что итоговый вариант отвечает всем требованиям Ливана. "Он защищает наши права на природные богатства в очень важное для ливанцев время", – добавил глава государства.

Поддержала соглашение и террористическая группировка "Хизбалла". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

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Накануне катарский телеканал "Аль-Араби" сообщал со ссылкой на собственные источники, что подписание договора по морским границам между Ливаном и Израилем запланировано на 20 октября. Соглашение предполагается подписать при посредничестве США на пограничном переходе Рош а-Никра/Накура, расположенном на ливано-израильской границе.

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Ранее газета "Аль-Ахбар" писала, что ливанское руководство выразило несогласие с несколькими пунктами предложенного администрацией США соглашения о демаркации морской границы с Израилем. Прежде всего, официальный Бейрут выступал против создания морской зоны безопасности, которая будет находиться под израильским контролем. Он отказывался признавать так называемую "линию буев" – морскую границу, в одностороннем порядке установленную Израилем в 2000 году. Во-вторых, Ливан требовал, чтобы из соглашения были исключены упоминания о необходимости демаркации сухопутной границы. Подчеркивалось, что ливанское руководство готово к диалогу об этом с ООН, но не к переговорам с Израилем. В-третьих, Бейрут считал недопустимой увязку между заключением соглашения и началом разработки месторождения "Кана" французской компанией TotalEnergies. Четвертое требование – категорический отказ от совместной с Израилем церемонии подписания в Накуре, за проведение которой выступали Израиль и США. Кроме того, Ливан требовал заменить в договоре упоминание американских санкций на международные санкции.

Насколько можно судить по последним публикациям СМИ, по большинству этих требований Израиль пошел на уступки. Добавим, что итоговый вариант соглашения на данном этапе не публикуется.