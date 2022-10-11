adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 26°
Тель-Авив:
19 - 28°
Эйлат:
22 - 32°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.525 ₪ 3.456 ₪
Иерусалим:
16 - 26°
Тель-Авив:
19 - 28°
Эйлат:
22 - 32°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Лапид и Аун поддержали итоговое соглашение о морской границе Израиля и Ливана: "Историческое достижение"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Лапид и Аун поддержали итоговое соглашение о морской границе Израиля и Ливана:
    AP Photo/Maya Alleruzzo, Pool; Dalati Nohra/Lebanese Official Government via AP, File

    Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Ливана Мишель Аун прокомментировали итоговый вариант соглашения о демаркации морской границы, который был подготовлен американским посредником Амосом Хохштейном и передан ливанскому и израильскому правительствам/

    "Это историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля, принесет в бюджет миллиарды и обеспечит стабильность на северной границе", – заявил Лапид. В заявлении, опубликованной его канцелярией, подчеркивается, что документ отвечает всем израильским требованиям.

    adv_11 incontent_1

    Как сообщается, 12 октября документ будет вынесен на рассмотрение узкого кабинета по вопросам безопасности, после чего пройдет специальное заседание правительства.

    adv_12 m_ar_1

    Ливанский президент Мишель Аун заявил, что итоговый вариант отвечает всем требованиям Ливана. "Он защищает наши права на природные богатства в очень важное для ливанцев время", – добавил глава государства.

    Поддержала соглашение и террористическая группировка "Хизбалла". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

    adv_13 incontent_2

    Накануне катарский телеканал "Аль-Араби" сообщал со ссылкой на собственные источники, что подписание договора по морским границам между Ливаном и Израилем запланировано на 20 октября. Соглашение предполагается подписать при посредничестве США на пограничном переходе Рош а-Никра/Накура, расположенном на ливано-израильской границе.

    adv_14 m_ar_2

    Ранее газета "Аль-Ахбар" писала, что ливанское руководство выразило несогласие с несколькими пунктами предложенного администрацией США соглашения о демаркации морской границы с Израилем. Прежде всего, официальный Бейрут выступал против создания морской зоны безопасности, которая будет находиться под израильским контролем. Он отказывался признавать так называемую "линию буев" – морскую границу, в одностороннем порядке установленную Израилем в 2000 году. Во-вторых, Ливан требовал, чтобы из соглашения были исключены упоминания о необходимости демаркации сухопутной границы. Подчеркивалось, что ливанское руководство готово к диалогу об этом с ООН, но не к переговорам с Израилем. В-третьих, Бейрут считал недопустимой увязку между заключением соглашения и началом разработки месторождения "Кана" французской компанией TotalEnergies. Четвертое требование – категорический отказ от совместной с Израилем церемонии подписания в Накуре, за проведение которой выступали Израиль и США. Кроме того, Ливан требовал заменить в договоре упоминание американских санкций на международные санкции.

    Насколько можно судить по последним публикациям СМИ, по большинству этих требований Израиль пошел на уступки. Добавим, что итоговый вариант соглашения на данном этапе не публикуется.

    adv_15 incontent_3

    adv_16 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 Октября 2022
    "Мы на пути к историческому соглашению". Израиль и Ливан уладили спорные вопросы по договору о морских границах
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 Октября 2022
    "Аль-Араби": ливано-израильское соглашение планируется подписать 20 октября
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Октября 2022
    Ганц пригласил Нетаниягу на встречу для информирования о переговорах с Ливаном
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    16:44 В Лоде найдено тело убитого мужчины
    16:07 12 октября состоится заседание военно-политического кабинета
    15:49 Массированный удар армии РФ по гражданским объектам Украины. Фоторепортаж
    14:50 В России внесли компанию Meta (Facebook) в список организаций, причастных к терроризму
    13:58 "Цель удара достигнута". Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 230-й день войны
    13:25 Российская армия продолжает обстрелы украинских городов
    12:24 Теракт в Самарии: ранен военнослужащий
    11:54 Внутренние опросы: все арабские партии и списки на грани электорального барьера
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5