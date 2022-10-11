"Мы на пути к историческому соглашению". Израиль и Ливан уладили спорные вопросы по договору о морских границах

Утром во вторник, 11 октября, канцелярия главы правительства Израиля распространила заявление директора Совета национальной безопасности Эяля Хульты по поводу соглашения с Ливаном о морских границах и добыче полезных ископаемых. В заявлении сказано: "Все наши требования выполнены. Изменения, которые мы требовали, зафиксированы. Мы обеспечили интересы безопасности Израиля. Мы на пути к историческому соглашению".

На этом фоне ливанская газета "Аль-Ахбар", ассоциированная с "Хизбаллой", пишет: "Ливан официально получил окончательный проект соглашения о демаркации границы". В публикации утверждается, что все спорные моменты согласованы. Копию соглашения получил премьер-министр Израиля Яир Лапид, который вскоре созовет совещание кабинета министров для утверждения договора с Ливаном.

adv_11 incontent_1

Накануне катарский телеканал "Аль-Араби" сообщал со ссылкой на собственные источники, что подписание договора по морским границам между Ливаном и Израилем запланировано на 20 октября.

adv_12 m_ar_1

Соглашение предполагается подписать при посредничестве США на пограничном переходе Рош а-Никра/Накура, расположенном на ливано-израильской границе.

Ранее газета "Аль-Ахбар" писала, что ливанское руководство выразило несогласие с несколькими пунктами предложенного администрацией США соглашения о демаркации морской границы с Израилем. Прежде всего, официальный Бейрут выступал против создания морской зоны безопасности, которая будет находиться под израильским контролем. Он отказывался признавать так называемую "линию буев" – морскую границу, в одностороннем порядке установленную Израилем в 2000 году. Во-вторых, Ливан требовал, чтобы из соглашения были исключены упоминания о необходимости демаркации сухопутной границы. Подчеркивалось, что ливанское руководство готово к диалогу об этом с ООН, но не к переговорам с Израилем. В-третьих, Бейрут считал недопустимой увязку между заключением соглашения и началом разработки месторождения "Кана" французской компанией TotalEnergies. Четвертое требование – категорический отказ от совместной с Израилем церемонии подписания в Накуре, за проведение которой выступали Израиль и США. Кроме того, Ливан требовал заменить в договоре упоминание американских санкций на международные санкции.

adv_13 incontent_2

Однако, судя по сегодняшней публикации "Аль-Ахбар" и заявлению Эяля Хульты, по многим из этих пунктов Бейрут пошел на уступки. На определенные уступки пошел Иерусалим. Окончательный текст проекта соглашения пока не публиковался.