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    Ближний Восток

    "Мы на пути к историческому соглашению". Израиль и Ливан уладили спорные вопросы по договору о морских границах

    время публикации: | последнее обновление:
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    Doron Horowitz/FLASH90

    Утром во вторник, 11 октября, канцелярия главы правительства Израиля распространила заявление директора Совета национальной безопасности Эяля Хульты по поводу соглашения с Ливаном о морских границах и добыче полезных ископаемых. В заявлении сказано: "Все наши требования выполнены. Изменения, которые мы требовали, зафиксированы. Мы обеспечили интересы безопасности Израиля. Мы на пути к историческому соглашению".

    На этом фоне ливанская газета "Аль-Ахбар", ассоциированная с "Хизбаллой", пишет: "Ливан официально получил окончательный проект соглашения о демаркации границы". В публикации утверждается, что все спорные моменты согласованы. Копию соглашения получил премьер-министр Израиля Яир Лапид, который вскоре созовет совещание кабинета министров для утверждения договора с Ливаном.

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    Накануне катарский телеканал "Аль-Араби" сообщал со ссылкой на собственные источники, что подписание договора по морским границам между Ливаном и Израилем запланировано на 20 октября.

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    Соглашение предполагается подписать при посредничестве США на пограничном переходе Рош а-Никра/Накура, расположенном на ливано-израильской границе.

    Ранее газета "Аль-Ахбар" писала, что ливанское руководство выразило несогласие с несколькими пунктами предложенного администрацией США соглашения о демаркации морской границы с Израилем. Прежде всего, официальный Бейрут выступал против создания морской зоны безопасности, которая будет находиться под израильским контролем. Он отказывался признавать так называемую "линию буев" – морскую границу, в одностороннем порядке установленную Израилем в 2000 году. Во-вторых, Ливан требовал, чтобы из соглашения были исключены упоминания о необходимости демаркации сухопутной границы. Подчеркивалось, что ливанское руководство готово к диалогу об этом с ООН, но не к переговорам с Израилем. В-третьих, Бейрут считал недопустимой увязку между заключением соглашения и началом разработки месторождения "Кана" французской компанией TotalEnergies. Четвертое требование – категорический отказ от совместной с Израилем церемонии подписания в Накуре, за проведение которой выступали Израиль и США. Кроме того, Ливан требовал заменить в договоре упоминание американских санкций на международные санкции.

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    Однако, судя по сегодняшней публикации "Аль-Ахбар" и заявлению Эяля Хульты, по многим из этих пунктов Бейрут пошел на уступки. На определенные уступки пошел Иерусалим. Окончательный текст проекта соглашения пока не публиковался.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 Октября 2022
    "Аль-Араби": ливано-израильское соглашение планируется подписать 20 октября
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Октября 2022
    Началась финальная фаза испытаний газодобывающей платформы на месторождении "Кариш"
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 7 Октября 2022
    Ливанский чиновник: Бейрут не откажется от поправок к соглашению о морских границах с Израилем
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