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    В Израиле

    Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд выступила в поддержку Израиля

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    Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд выступила в поддержку Израиля
    Chris Pizzello/Invision/AP

    Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд опубликовала сообщение, в котором выразила соболезнования израильским родителям, потерявшим своих детей в результате атаки террористов.

    "После того, как я узнала об ужасающих нападениях на израильтян и взятие в заложники ни в чем неповинных гражданских лиц, я нахожусь в шоке, я потрясена. Что случилось с правилами игры? Эта атака – без капли человечности или сострадания. Нет слов, чтобы описать безумность происходящего и ту печаль из-за того, что до этого дошло. Я скорблю вместе со всеми матерями и отцами, потерявшими своих детей. Мы должны надеяться и молиться за благополучное возвращение всех заложников", – написал певица.

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    Барбра Стрейзанд также написала, что в эти дни она гордится тем, что оказывает помощь Израильскому чрезвычайному фонду Еврейской федерации Лос-Анджелеса.

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    Барбра Стрейзанд. Фотогалерея

    Барбра Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года в Бруклине (Нью-Йорк), в еврейской семье. Начала музыкальную карьеру еще в школьные годы, первую роль на Бродвее сыграла в 1962-м, а на следующий год выпустила дебютный альбом, получивший две премии "Грэмми".

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    В общей сложности, Стрейзанд записала более 60 альбомов. Она – обладательница двух "Оскаров" в номинациях "Лучшая актриса" (за главную роль в фильме "Смешная девчонка", 1968) и "Лучшая оригинальная песня" (в фильме "Рождение звезды", 1976), а также множества премий "Эмми", "Грэмми" и "Золотой глобус".

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    Стрейзанд считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса. Она единственная исполнительница, возглавлявшая со своими альбомами Billboard 200 в 1960-е, 1970-е, 1980-е, 1990-е, 2000-е и 2010-е годы. Всего в мире разошлось около 150 миллионов экземпляров ее пластинок и дисков.

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