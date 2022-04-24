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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи24 апреля 2022 г., 18:00

Певице и актрисе Барбре Стрейзанд – 80. Фотогалерея

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Фото: Associated Press, Flash90

На этой неделе исполнилось 80 лет знаменитой американской певице и актрисе Барбре Стрейзанд.

Она родилась 24 апреля 1942 года в Бруклине (Нью-Йорк), в еврейской семье. Начала музыкальную карьеру еще в школьные годы, первую роль на Бродвее сыграла в 1962-м, а на следующий год выпустила дебютный альбом, получивший две премии "Грэмми".

В общей сложности, Стрейзанд записала более 60 альбомов. Она – обладательница двух "Оскаров" в номинациях "Лучшая актриса" (за главную роль в фильме "Смешная девчонка", 1968) и "Лучшая оригинальная песня" (в фильме "Рождение звезды", 1976), а также множества премий "Эмми", "Грэмми" и "Золотой глобус".

Стрейзанд считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса. Она единственная исполнительница, возглавлявшая со своими альбомами Billboard 200 в 1960-е, 1970-е, 1980-е, 1990-е, 2000-е и 2010-е годы. Всего в мире разошлось около 150 миллионов экземпляров ее пластинок и дисков.

1964 1969 год С сыном Джейсоном, 1969 год 1992 год 1965 год 2007 год
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