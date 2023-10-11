Пятый день войны в Израиле. Хронология событий
Среда, 11 октября 2023 года, пятый день войны в Израиле. ЦАХАЛ именует военную операцию против террористов в Газе "Железные мечи". ХАМАС дал своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". Названия у операции против "Хизбаллы" пока нет.
В течение первого дня войны террористы захватили более ста израильтян и иностранных граждан, их удерживают в секторе Газы.
Число убитых на израильской стороне в ходе войны с ХАМАСом – по меньшей мере 1000 (по оценке властей США, 1200). Среди убитых граждане Израиля, США, Украины, России, Таиланда, Непала, Франции. Около 3000 человек были ранены.
Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)
Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.
В течение первых четырех дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет. Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля. Ракетные обстрелы продолжаются.
Начались боевые действия и на северной границе – с Ливаном и Сирией.
ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные ответные удары по целям в Газы. В Армии обороны Израиля заявляют, что в течение первых четырех дней войны были атакованы тысячи объектов в секторе Газы.
Минздрав Газы сообщает о 850 убитых и почти 5000 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация не менее 1500 террористов на территории Израиля.
По данным UNRWA, около 150 тысяч жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.
Распоряжения, касающиеся ограничений для граждан Израиля
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
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Поступила информация о том, что в ночь на 11 октября бойцы ЦАХАЛа в районе поселка Эрез, к северу от границы Газы, ликвидировали двух террористов, проникших на израильскую территорию.
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Поступила информация о том, что ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по объектам террористов в районе Рафаха, на юге сектора Газы.
Примерно с 23:00 10 октября ракетные обстрелы из Газы не фиксировались.