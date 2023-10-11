Пятый день войны в Израиле. Хронология событий

Среда, 11 октября 2023 года, пятый день войны в Израиле. ЦАХАЛ именует военную операцию против террористов в Газе "Железные мечи". ХАМАС дал своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". Названия у операции против "Хизбаллы" пока нет.

В течение первого дня войны террористы захватили более ста израильтян и иностранных граждан, их удерживают в секторе Газы.

Число убитых на израильской стороне в ходе войны с ХАМАСом – по меньшей мере 1000 (по оценке властей США, 1200). Среди убитых граждане Израиля, США, Украины, России, Таиланда, Непала, Франции. Около 3000 человек были ранены.

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Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

В течение первых четырех дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет. Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля. Ракетные обстрелы продолжаются.

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Начались боевые действия и на северной границе – с Ливаном и Сирией.

ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные ответные удары по целям в Газы. В Армии обороны Израиля заявляют, что в течение первых четырех дней войны были атакованы тысячи объектов в секторе Газы.

Минздрав Газы сообщает о 850 убитых и почти 5000 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация не менее 1500 террористов на территории Израиля.

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По данным UNRWA, около 150 тысяч жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.

Распоряжения, касающиеся ограничений для граждан Израиля

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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Поступила информация о том, что в ночь на 11 октября бойцы ЦАХАЛа в районе поселка Эрез, к северу от границы Газы, ликвидировали двух террористов, проникших на израильскую территорию.

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Поступила информация о том, что ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по объектам террористов в районе Рафаха, на юге сектора Газы.

Примерно с 23:00 10 октября ракетные обстрелы из Газы не фиксировались.