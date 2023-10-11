ЦАХАЛ сообщил о сбое в системе оповещения, нет угрозы проникновения БПЛА и террористов из Ливана
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Пресс-служба Армии обороны Израиля объявила об отмене тревоги в населенных на пунктах на севере Израиля, сообщив, что нет угрозы проникновения летательных аппаратов или террористов с территории Ливана.
Сигналы тревоги в населенных пунктах на севере Израиля звучали в последние два часа. Все это время населению рекомендовалось находиться в бомбоубежищах или защищенных помещениях.
В армии говорят о том, что сигнал тревоги стал результатом сбоя в системе оповещения. Причина сбоя изучается. Не исключается, что к нему привел "человеческий фактор".
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О сбое в системе раннего предупреждения армия объявила после того, как предупреждения о необходимости зайти в бомбоубежища получили жители практически всего Израиля.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 Октября 2023
Тревога на севере Израиля: проникновение летательных аппаратов и террористов из Ливана
Тревога на севере Израиля: проникновение летательных аппаратов и террористов из Ливана
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