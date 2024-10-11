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Израиль

Моше Арбель: "Закон запрещает нанимать гастарбайтеров для работы в эвакуированных поселках"

время публикации: 11 октября 2024 г., 11:56 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 12:01
Моше Арбель: "Закон запрещает нанимать гастарбайтеров для работы в эвакуированных поселках"
Chaim Goldberg/Flash90

Министр внутренних дел Моше Арбель, комментируя гибель иностранного рабочего из Таиланда в результате ракетного обстрела Верхней Галилеи, напоминает, что закон категорически запрещает нанимать гастарбайтеров для работы в населенных пунктах, эвакуированных по приказу Управления тылом.

"Согласно закону, запрещено нанимать иностранных рабочих в эвакуированных населенных пунктах, – подчеркнул глава МВД. – Сегодня утром я говорил с генеральным директором Управления народонаселения и миграции после гибели иностранного рабочего из Таиланда в результате ракетного обстрела "Хизбаллы", и договорился с ним об усилении инспекции и контроля в отношении работодателей, нанимающих гастарбайтеров для работы в эвакуированных районах".

Министр внутренних дел подчеркнул, что обязанность защищать человеческие жизни превалирует над необходимостью поливать сельскохозяйственные угодья.

Напомним, в пятницу утром в результате запуска противотанковой ракеты из Ливана по цели в Верхней Галилее погиб иностранный рабочий, гражданин Таиланда, 27 лет, сообщает служба "Маген Давид Адом". ЦАХАЛ заявляет, что в результате обстрела противотанковой ракетой района Ирон были ранены двое мирных жителей.

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