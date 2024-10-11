Полиция опубликовала правила и рекомендации для общественности в канун Судного Дня

Во время Судного Дня тысячи полицейских, бойцов пограничной полиции МАГАВ и волонтеров будут размещены в местах паломничества, местах отдыха, в парках, на пляжах для купания и на дорогах, чтобы поддерживать общественный порядок, обеспечивать безопасность и регулировать движение на дорогах страны.

В канун праздника Йом Кипур ожидается оживленное движение в районе кладбищ по всей стране, и на дорогах ожидаются пробки. Вдоль дорог будут развернуты дополнительные силы дорожной полиции для регулирования движения. Полиция настоятельно рекомендует выезжать заранее, не откладывая до последней минуты.

В дополнение к сухопутным подразделениям полиции, будет использоваться полицейская авиация и морская полиция, будут работать также спасательные подразделения по всей территории страны.

В связи с высокой мотивацией террористических организаций к совершению терактов во время израильских праздников в полиции просят граждан быть бдительными и обращаться в диспетчерскую службу полиции по телефону 100 во время любого экстренного происшествия, требующего вмешательства полиции, в любой день и час. Действует также национальный информационный центр Полиции Израиля по телефону 110 – там можно получить различную информацию и последние обновления.

Йом Кипур это особый в Израиле день, перед которым действуют особые правила для водителей и других участников дорожного движения. Граждан, пользующихся дорогой, просят подчиняться указаниям дислоцированных в вашем районе сотрудников полиции. Накануне праздника настоятельно рекомендуется выезжать пораньше.

Вождение с превышением скорости – грубое нарушение правил дорожного движения, существенно повышающее вероятность попасть в ДТП со смертельным исходом. Использование мобильного телефона за рулем отвлекает внимание от дороги и значительно увеличивает риск ДТП.

Обочина – это часть дороги. В случае чрезвычайной ситуации, когда вы вынуждены остановиться на обочине, все находящиеся в автомобиле должны немедленно выйти, отойти от обочины и от дороги и позвонить в полицию по телефону 100.

Во время поездки все пассажиры транспортного средства должны быть пристегнуты ремнями безопасности, дети должны быть пристегнуты в автомобильных креслах, соответствующих их возрасту, росту и весу, автомобильные детские кресла должны быть надежно закреплены на сиденье автомобиля.

При вождении автомобиля уделяйте особое внимание двухколесному транспорту, будьте внимательны к пешеходам и, в частности, к детям и пожилым людям.