Операция против преступности в арабском секторе: 160 задержанных, 34 изъятых ствола

Сотрудники полиции Израиля и пограничной полиции провели в ряде арабских населенных пунктов синхронную операцию по задержанию подозреваемых в причастности к организованной преступности.

В ходе операции 160 человек были задержаны в качестве подозреваемых и 178 задержаны для допроса.

В ходе обысков были изъяты 21 автомат и 13 пистолетов, арестованы 12 автомобилей, 400 тысяч шекелей наличными и 12 миллионов шекелей чеками.