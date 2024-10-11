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Израиль

Операция против преступности в арабском секторе: 160 задержанных, 34 изъятых ствола

время публикации: 11 октября 2024 г., 11:06 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 11:06
Операция против преступности в арабском секторе: 160 задержанных, 34 изъятых ствола
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Израиля и пограничной полиции провели в ряде арабских населенных пунктов синхронную операцию по задержанию подозреваемых в причастности к организованной преступности.

В ходе операции 160 человек были задержаны в качестве подозреваемых и 178 задержаны для допроса.

В ходе обысков были изъяты 21 автомат и 13 пистолетов, арестованы 12 автомобилей, 400 тысяч шекелей наличными и 12 миллионов шекелей чеками.

Израиль
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