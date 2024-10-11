Операция против преступности в арабском секторе: 160 задержанных, 34 изъятых ствола
время публикации: 11 октября 2024 г., 11:06 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 11:06
Сотрудники полиции Израиля и пограничной полиции провели в ряде арабских населенных пунктов синхронную операцию по задержанию подозреваемых в причастности к организованной преступности.
В ходе операции 160 человек были задержаны в качестве подозреваемых и 178 задержаны для допроса.
В ходе обысков были изъяты 21 автомат и 13 пистолетов, арестованы 12 автомобилей, 400 тысяч шекелей наличными и 12 миллионов шекелей чеками.