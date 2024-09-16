Статистика убийств за последние годы: 73% жертв убийств – арабы

Неправительственная организация "Движение за свободу информации" ("А-Тнуа ле-Хофеш а-Мейда") добилась от полиции обнародования статистической информации о преступности в Израиле и о количествах убийств с распределением по этническому признаку.

В соответствии с полученной информацией, с 1 января 2018 года по 7 октября 2023 года в Израиле был убит 981 человек. 712 жертв (73%) были арабами, и 214 – евреями. Кроме того, за эти шесть лет в Израиле были убиты 50 иностранных граждан, и в пяти случаях происхождение и личность жертвы неизвестны. Подавляющее большинство жертв убийств – мужчины.

В 2018 году в арабском секторе произошло 73 убийства, в 2019 году их было уже 94. В 2020 году, несмотря на эпидемию коронавируса и карантин, количество убитых арабов достигло 110, в 2021 году их было уже 126.

В 2022 году, в период нахождения у власти правительства Беннета и Лапида и начала реализации программы по искоренению преступности в арабском секторе, количество убийств составило 109 человек. В 2023 году (до начала войны) были убиты 200 израильских арабов.