ЦАХАЛ: ликвидирован лидер боевиков "Исламского джихада" в Нур аш-Шамсе

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 10 октября в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема, в результате авиаудара были ликвидированы главарь местного отделения "Исламского джихада" Мухаммад Абдулла и еще один террорист.

В автомобиле ликвидированных террористов было найдено оружие.

Мухаммад Абдулла командовал боевиками "Исламского джихада" в Нур аш-Шамсе после того, как 29 августа 2024 года ЦАХАЛ ликвидировал его предшественника на этом "посту" – Мухаммада Джабра (Абу Шуджаа).