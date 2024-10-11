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Израиль

ЦАХАЛ: ликвидирован лидер боевиков "Исламского джихада" в Нур аш-Шамсе

время публикации: 11 октября 2024 г., 06:05 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 06:11
ЦАХАЛ: ликвидирован лидер боевиков "Исламского джихада" в Нур аш-Шамсе
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 10 октября в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема, в результате авиаудара были ликвидированы главарь местного отделения "Исламского джихада" Мухаммад Абдулла и еще один террорист.

В автомобиле ликвидированных террористов было найдено оружие.

Мухаммад Абдулла командовал боевиками "Исламского джихада" в Нур аш-Шамсе после того, как 29 августа 2024 года ЦАХАЛ ликвидировал его предшественника на этом "посту" – Мухаммада Джабра (Абу Шуджаа).

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