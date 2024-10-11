Отчет ЦАХАЛа: за неделю в Иудее и Самарии задержали более 70 подозреваемых

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК опубликовали отчет о результатах операций в Иудее и Самарии за последнюю неделю. Сообщается, что за этот период были задержаны более 70 жителей Палестинской автономии, подозреваемых в террористической деятельности.

Были найдены 15 единиц оружия, взрывчатка и деньги, предназначавшиеся для финансирования террора.

В Акабе (около Тубаса) был ликвидирован вооруженный террорист.

Потерь среди израильских военных в ходе операций в Иудее и Самарии не было.