Как безопасно провести Йом Кипур: рекомендации от "Маген Давид Адом"

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" каждый год оказывает помощь тысячам людей, которые плохо себя чувствуют из-за жары и обезвоживания, строгого поста и различных несчастных случаев во время езды на велосипедах и роликах.

В течение Судного дня все машины скорой помощи МАДА будут укомплектованы персоналом, 35 тысяч волонтеров и сотрудников "Маген Давид Адом" будут работать в состоянии повышенной готовности, чтобы как можно скорее в случае необходимости оказать медицинскую помощь нуждающимся. Тысячи сотрудников и волонтеров МАДА, которые проводят праздник в кругу семьи, также будут готовы в любой момент выехать по вызову, и рядом с их домами будут находиться машины скорой помощи в режиме ожидания.

Многие парамедики МАДА, которые будут молиться в Йом Кипур в синагогах в разных районах страны, оснащены самым современным оборудованием и дефибрилляторами, и в случае экстренной ситуации смогут спасти жизни людей.

Ежегодно в период Судного Дня на горячую линию МАДА поступает более 2000 звонков. "Маген Давид Адом" напоминает водителям о необходимости вести машину осторожно и ответственно. Наиболее популярными причинами вызовов в Йом Кипур является ухудшение состояния соблюдающих пост, травмы при падении с велосипедов, самокатов и роликовых коньков, несчастные случаи с детьми, которые играли без присмотра, а также вызовы от беременных женщин, находящихся на поздних сроках и начавших испытывать схватки.

"Маген Давид Адом" напоминает о необходимости выполнять инструкции Управления тылом в синагогах и в общественных местах, следует также заранее проверить, где находится защищенное пространство. Родители, чьи дети планируют кататься на велосипедах в Судный День, должны проверить, что их дети знают правила самозащиты на открытой территории и знают, как вести себя в случае сигнала тревоги.

"Маген Давид Адом" обращается к служкам синагог с просьбой подготовить смартфон на случай чрезвычайных ситуаций: он должен находиться в синагоге и быть включенным, чтобы позволить вызвать МАДА по номеру экстренной помощи 101 или при помощи приложения.

Важно, чтобы люди не загораживали проезжую часть и позволяли свободно и безопасно передвигаться машинам скорой помощи и автомобилям экстренных служб.

Рекомендации от МАДА для безопасного поста в Йом Кипур

Чтобы облегчить пост, особенно подросткам, постящимся впервые, перед началом голодания следует много пить: до начала поста необходимо выпить не менее двух литров воды. Важно сократить употребление напитков, содержаних кофеин (кофе, какао, кола, чай, энергетики). Рекомендуется избегать сладких напитков, которые усиливают жажду.

Избегайте особо соленой пищи накануне поста, такой как соленья и крекеры, они также вызывают жажду. В рамках последней трапезы перед постом рекомендуется сочетать все пищевые группы: сложные углеводы, белки жиры и овощи, это важно для сохранения чувства сытости на длительное время.

Больным, пожилым людям и беременным женщинам, а также людям, постоянно употребляющим лекарства, перед проведением поста важно проконсультироваться с врачом.

Отказ от употребления воды может вызвать обезвоживание, особое внимание следует уделить малышам, детям и пожилым людям. В случае слабости и признаков обезвоживания (слабость, головокружение, тошнота и рвота) следует вызвать бригаду МАДА по телефону 101 или через приложение.

Женщины, проходящие лечение от бесплодия

В период Судного Дня парамедики МАДА будут вводить лекарства женщинам, которые проходят лечение от бесплодия и получают гормональную терапию. Женщины, согласовавшие со своим лечащим врачом необходимость получения гормональных инъекций в определенное время, могут позвонить в "Маген Давид Адом" по телефону 101 и заранее согласовать свое прибытие на ближайшую станцию МАДА. Для получения инъекций на станции МАДА с собой необходимо иметь препарат для инъекции, справку от лечащего врача с указанием даты и времени инъекции, дозировки и способа введения (внутримышечно или подкожно). Парамедики МАДА будут вводить препараты только пациентам, которые ранее уже получали хотя бы одну инъекцию данного препарата.

Безопасность на дорогах

По израильской традиции, в Йом Кипур проезжая часть переходит во владение пешеходов, тысячи израильтян катаются на велосипедах, самокатах, роликах и скейтах по городским и междугородным дорогам. В "Маген Давид Адом" просят родителей заранее проверить состояние велосипедов их детей, уделяя особое внимание состоянию покрышек и тормозов. Важно, чтобы дети ездили в шлемах и защите от падения, крайне важно уделять особое внимание прохожим.

В последние годы в Йом Кипур произошло несколько случаев смерти людей на дорогах, поэтому крайне важно разъяснить детям и молодежи важность соблюдения правил дорожного движения.

В случае травмы необходимо вызвать бригаду МАДА по телефону 101 или через приложение "МАДА шели", которое автоматически определит место происшествия и будет транслировать указания медиков и фельдшеров до прибытия бригады "Маген Давид Адом".

Выход из поста

Для безопасного завершения голодания рекомендуется выпить стакан напитка с ломтиком пирога или двумя ломтиками хлеба, намазанного салатом или пастой по вашему вкусу. Примерно через час можно съесть какое-то легкое блюдо.

"Маген Давид Адом" желает всем легкого поста. Гмар Хатима Това!