С 17:00 до 18:00 зафиксировано не менее 100 ракет, запущенных из Ливана
время публикации: 11 октября 2024 г., 17:54 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 18:19
После воздушной тревоги, прозвучавшей в 17:21 в Центральной, Западной и Верхней Галилее, районах А-Мифрац, А-Амиким, было зафиксировано не менее 80 ракет, запущенных из Ливана.
После воздушной тревоги, прозвучавшей в Верхней Галилее в 17:45, было зафиксировано около 20 ракет, запущенных со стороны Ливана.
Некоторые из ракет были перехвачены, некоторые упали на незастроенной территории. О пострадавших не сообщается.