x
11 октября 2024
|
последняя новость: 18:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 октября 2024
|
11 октября 2024
|
последняя новость: 18:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

С 17:00 до 18:00 зафиксировано не менее 100 ракет, запущенных из Ливана

время публикации: 11 октября 2024 г., 17:54 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 18:19
С 17:00 до 18:00 зафиксировано не менее 100 ракет, запущенных из Ливана
AP Photo/Baz Ratner

После воздушной тревоги, прозвучавшей в 17:21 в Центральной, Западной и Верхней Галилее, районах А-Мифрац, А-Амиким, было зафиксировано не менее 80 ракет, запущенных из Ливана.

После воздушной тревоги, прозвучавшей в Верхней Галилее в 17:45, было зафиксировано около 20 ракет, запущенных со стороны Ливана.

Некоторые из ракет были перехвачены, некоторые упали на незастроенной территории. О пострадавших не сообщается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 октября 2024

За час из Ливана в сторону Галилеи было выпущено более 20 ракет