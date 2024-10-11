С 17:00 до 18:00 зафиксировано не менее 100 ракет, запущенных из Ливана

После воздушной тревоги, прозвучавшей в 17:21 в Центральной, Западной и Верхней Галилее, районах А-Мифрац, А-Амиким, было зафиксировано не менее 80 ракет, запущенных из Ливана.

После воздушной тревоги, прозвучавшей в Верхней Галилее в 17:45, было зафиксировано около 20 ракет, запущенных со стороны Ливана.

Некоторые из ракет были перехвачены, некоторые упали на незастроенной территории. О пострадавших не сообщается.