Названо имя гражданина Таиланда, который погиб на севере Израиля в результате взрыва
время публикации: 11 октября 2024 г., 12:29 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 12:54
Опубликовано имя гражданина Таиланда, который погиб сегодня, 11 октября, в результате взрыва в районе поселка Ирон в Верхней Галилее.
Это 42-летний Нисан Мирам – таиландский рабочий.
Изначально сообщалось, что иностранный рабочий погиб в результате запуска противотанковой ракеты из Ливана. Еще один человек был ранен.
Но позже ЦАХАЛ заявил, что взорвался некий "боеприпас", вероятно неразорвавшийся ранее снаряд, выпущенный с ливанской территории.
Отметим, что в первоначальном отчете службы "Маген Давид Адом" был указанный неверный возраст (27 лет).
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