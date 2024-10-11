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Израиль

Названо имя гражданина Таиланда, который погиб на севере Израиля в результате взрыва

время публикации: 11 октября 2024 г., 12:29 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 12:54
В Ироне. 2024 год
David Cohen/Flash90

Опубликовано имя гражданина Таиланда, который погиб сегодня, 11 октября, в результате взрыва в районе поселка Ирон в Верхней Галилее.

Это 42-летний Нисан Мирам – таиландский рабочий.

Изначально сообщалось, что иностранный рабочий погиб в результате запуска противотанковой ракеты из Ливана. Еще один человек был ранен.

Но позже ЦАХАЛ заявил, что взорвался некий "боеприпас", вероятно неразорвавшийся ранее снаряд, выпущенный с ливанской территории.

Отметим, что в первоначальном отчете службы "Маген Давид Адом" был указанный неверный возраст (27 лет).

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