Названо имя гражданина Таиланда, который погиб на севере Израиля в результате взрыва

Опубликовано имя гражданина Таиланда, который погиб сегодня, 11 октября, в результате взрыва в районе поселка Ирон в Верхней Галилее.

Это 42-летний Нисан Мирам – таиландский рабочий.

Изначально сообщалось, что иностранный рабочий погиб в результате запуска противотанковой ракеты из Ливана. Еще один человек был ранен.

Но позже ЦАХАЛ заявил, что взорвался некий "боеприпас", вероятно неразорвавшийся ранее снаряд, выпущенный с ливанской территории.

Отметим, что в первоначальном отчете службы "Маген Давид Адом" был указанный неверный возраст (27 лет).