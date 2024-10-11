В районе Гильбоа задержаны 18 нелегалов из Дженина

Бойцы пограничной полиции МАГАВ в канун праздника Йом Кипур проводили операцию по поиску палестинских нелегалов и предотвращению проникновения их на территорию Израиля.

Во время операции полицейские заметили группу подозреваемых, которые начали убегать при виде МАГАВ. После непродолжительной погони бойцы МАГАВ задержали 18 подозреваемых, при проверке выяснилось, что все они – жители Дженина, не имеющие разрешений на въезд и пребывание в Израиле.

Нелегалы были переданы в распоряжение служб безопасности для продолжения расследования.