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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 11.10.2024: операции в Шхеме и Калькилии

время публикации: 11 октября 2024 г., 06:19 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 06:21
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 11.10.2024: операции в Шхеме и Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 11.10.2024 действовали в Шхеме и около Шхема (в Бейт-Джане, Эйнабусе, Ятме, Байте), в Калькилии и около Калькилии (в Аззуне), около Рамаллы (в Сильуаде, Каландии).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 11.10.2024.

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 10 октября в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема, в результате авиаудара были ликвидированы главарь местного отделения "Исламского джихада" Мухаммад Абдулла и еще один террорист. В автомобиле ликвидированных террористов было найдено оружие.

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