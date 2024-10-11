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Израиль

Разрешено к публикации: на юге сектора Газы погиб военнослужащий ЦАХАЛа

время публикации: 11 октября 2024 г., 16:39 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 17:09
Итай Фогель
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает: в бою на юге сектора Газы погиб старший сержант Итай Фогель, 22 года, из Якира, боец 46-го танкового батальона, 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель".

С начала наземной операции в Газе (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 352 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, около границы с Ливаном и в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 732 военнослужащих ЦАХАЛа.

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В бою на юге Ливана погиб израильский военнослужащий