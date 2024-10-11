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Израиль

Внимание, розыск: пропала 36-летняя Тамара Керен Авайзера, из Нетании

время публикации: 11 октября 2024 г., 22:41 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 22:51
Внимание, розыск: пропала 36-летняя Тамара Керен Айзерт, из Нетании
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи населения в поисках пропавшей 36-летней Тамары Керен Авайзера, жительницы Нетании. В последний раз женщину видели 27 сентября на площади А-Ацмаут в Нетании (возможно, также в центре Тель-Авива). 11 октября полиция получила разрешение на публикацию сообщения о поисках пропавшей.

Приметы пропавшей: рост 1.70, плотного телосложения, короткая стрижка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 09-8864444.

Израиль
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