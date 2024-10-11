Внимание, розыск: пропала 36-летняя Тамара Керен Авайзера, из Нетании

Полиция просит помощи населения в поисках пропавшей 36-летней Тамары Керен Авайзера, жительницы Нетании. В последний раз женщину видели 27 сентября на площади А-Ацмаут в Нетании (возможно, также в центре Тель-Авива). 11 октября полиция получила разрешение на публикацию сообщения о поисках пропавшей.

Приметы пропавшей: рост 1.70, плотного телосложения, короткая стрижка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 09-8864444.