ЦАХАЛ заявил, что расследует инцидент, в результате которого были травмированы миротворцы UNIFIL

В пятницу, 11 октября, ЦАХАЛ заявил, что проводит "тщательное расследование" инцидента, в результате которого, как ранее заявило Командование Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), были травмированы двое миротворцев из состава миссии.

Напомним, в заявлении UNIFIL говорится: "Этим утром два миротворца получили травмы после того, как израильский танк "Меркава" выстрелил по смотровой башне UNIFIL в городе Ан-Накура". Судя по этому отчету, миротворцы были травмированы в результате падения с башни, их доставили в больницу с травмами от легких до средней тяжести.