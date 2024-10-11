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Израиль

ЦАХАЛ заявил, что расследует инцидент, в результате которого были травмированы миротворцы UNIFIL

время публикации: 11 октября 2024 г., 19:28 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 19:54
ЦАХАЛ заявил, что расследует инцидент, в результате которого были травмированы миротворцы UNIFIL
AP Photo/Ariel Schalit

В пятницу, 11 октября, ЦАХАЛ заявил, что проводит "тщательное расследование" инцидента, в результате которого, как ранее заявило Командование Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), были травмированы двое миротворцев из состава миссии.

Напомним, в заявлении UNIFIL говорится: "Этим утром два миротворца получили травмы после того, как израильский танк "Меркава" выстрелил по смотровой башне UNIFIL в городе Ан-Накура". Судя по этому отчету, миротворцы были травмированы в результате падения с башни, их доставили в больницу с травмами от легких до средней тяжести.

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UNIFIL: в результате обстрела ЦАХАЛа на юге Ливана травмированы двое миротворцев