UNIFIL: в результате обстрела ЦАХАЛа на юге Ливана травмированы двое миротворцев

Командование Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) объявило, что утром 10 октября двое миротворцев из состава миссии были травмированы в результате обстрела со стороны Израиля.

В заявлении UNIFIL говорится: "Этим утром два миротворца получили травмы после того, как израильский танк "Меркава" выстрелил по смотровой башне UNIFIL в городе Ан-Накура". Судя по этому отчету, миротворцы были травмированы в результате падения с башни, их доставили в больницу с травмами от легких до средней тяжести.

В UNIFIL заявляют, что ЦАХАЛ ранее неоднократно наносил удары по штабу в Ан-Накуре и прилегающим к нему объектам. При этом миротворцы не упоминают о том, что приграничную территорию, которую они должны контролировать, используют боевики "Хизбаллы" и других террористических группировок, обстреливающие цели в Израиле.