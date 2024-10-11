Внимание, розыск: пропала 22-летняя Валерия Зайцева из Беэр-Шевы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 22-летней Валерии Зайцевой, жительницы Беэр-Шевы. В последний раз ее видели 5 октября на улице Билу в Петах-Тикве. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.69, среднего телосложения, прямые светло-каштановые волосы, светлокожая, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6462744.