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Израиль

Внимание, розыск: пропала 22-летняя Валерия Зайцева из Беэр-Шевы

время публикации: 11 октября 2024 г., 10:40 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 10:41
Внимание, розыск: пропала 22-летняя Валерия Зайцева из Беэр-Шевы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 22-летней Валерии Зайцевой, жительницы Беэр-Шевы. В последний раз ее видели 5 октября на улице Билу в Петах-Тикве. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.69, среднего телосложения, прямые светло-каштановые волосы, светлокожая, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6462744.

Израиль
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