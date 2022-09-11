Либерман против Нетаниягу: "Он действует методами Геббельса и Сталина"
Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что Биньямин Нетаниягу действует методами Геббельса и Сталина.
"Все обвинения в мой адрес, которые мы слышим в последнее время, это кровавый навет, разыгранный по хорошо известной методике. Это методы Геббельса и Сталина, взятые на вооружение Нетаниягу: вытащить на свет "дела" двадцатилетней давности и опубликовать их за два месяца до выборов. После этого их повторяют миллион раз до тех пор, пока люди не поверят в то, что это правда", – заявил Либерман перед началом заседания правительства.
Министр обороны Бени Ганц осудил высказывания главы НДИ Авигдора Либермана по адресу Биньямина Нетаниягу. "Я очень уважаю министра финансов, но категорически не приемлю его высказываний и недопустимые сравнения Нетаниягу с фигурами, совершившими самые страшные преступления в истории человечества. Даже в ходе самой острой предвыборной кампании, ведя борьбу с человеком, наносящим ущерб государству и разрушающим юридическую систему, необходимо оставаться в рамках допустимого", – заявил Ганц.
Премьер-министр Яир Лапид осудил нападки Авигдора Либермана на Биньямина Нетаниягу. "Даже в тот момент, когда мы противостоим машине, беспрестанно распространяющей яд и подстрекательство, разъедающей израильское общество, тема Холокоста должна оставаться за пределами общественной дискуссии", – заявил глава правительства. "Любые подобные сравнения или то, что звучит как подобные сравнения, наносят удар по памяти Холокоста и по единству в нашем обществе", – добавил он.
Из "Ликуда" передали в ответ на заявление лидера НДИ: "Национальный подстрекатель, Дон Либерман, в неуправляемой панике. Его лживые и возмутительные заявления являются оскорблением памяти жертв Холокоста. Мы требуем от лидеров левого лагеря Лапида и Ганца немедленно осудить эти возмутительные высказывания".
Накануне глава НДИ вновь заявил, что все подозрения в его адрес, озвученные бывшим активистом
НДИ Йоси Камисой, инспирированы главой "Ликуда". "Очень интересно было бы узнать, сколько раз Камиса встречался с приближенными Нетаниягу в последние месяцы, о чем они говорили", – заявил министр финансов в интервью телеканалу "Кешет".
На прошлой неделе Либерман назвал Нетаниягу мерзавцем, а затем обратился в суд с ходатайством возбудить уголовное дело в отношении бывшего активиста партии Йоси Камису.
Иск, в котором Камиса обвиняется в клевете, был подан с помощью адвокатской конторы "Косталиц и партнеры".
Ранее, Йоси Камиса, который называет себя бывшим помощником Либермана, утверждает, что 20 лет назад Либерман предложил ему 100 тысяч долларов за убийство генерал-майора полиции.
Напомним, после того, как Камиса выступил с обвинениями в адрес Либермана, лидер НДИ опубликовал заявление, в котором пишет, что Йоси Камиса никогда не был его советником, не занимал официальные посты в НДИ. Однако он был партийным активистом в первые дни после создания НДИ. Либерман также утверждает, что разговаривал с ним последний раз 18-20 лет назад.
В июле этого года журналистка телеканала "Решет" Аяла Хасон опубликовал сообщение о том, что в распоряжении полиции находится информация, согласно которой несколько лет назад высокопоставленный политик говорил своему приближенному о готовности заплатить 100 тысяч долларов за убийство одного из высших офицеров полиции. Как заявляла Хасон, материалы находятся в распоряжении сотрудников отдела по расследованию особо тяжких преступлений (ЛАХАВ-433). По сообщению "Решет", речь идет не о слухах, а о конкретной информации, содержащей имена и даты событий. По словам Аялы Хасон, проверка информации ведется особо тщательно, так как она поступила в период предвыборной кампании.
Позже стало известно, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара изучает материалы, которые были ей переданы из отдела полиции по расследованию тяжких преступлений. Сообщалось, что Баарав-Миара должна принять решение, начинать ли официальное расследование по этому делу.
Еще до того, как был опубликован ответ Авигдора Либермана, из окружения министра финансов в ответ на просьбу редакции NEWSru.co.il прокомментировать заявления Камисы передали следующее: "Видимо, в политических кругах кое-кто паникует по поводу растущего рейтинга Либермана и электорального усиления НДИ. Скорее всего, эта паника сопровождается галлюцинациями".
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