Либерман: "Я не намеревался оскорбить кого-либо"

Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что его высказывания в отношении главы оппозиции Биньямина Нетаниягу не преследовали цели оскорбить кого-либо.

"Я не намеревался оскорбить кого-либо, и уж точно не хотел задевать людей, имеющих отношение к теме, которая особенно близка моему сердцу: Холокост и Вторая мировая война, жертвами которой стали в том числе члены моей семьи", – заявил Либерман.

Ранее Либерман заявил, что Нетаниягу действует методами Геббельса и Сталина. "Все обвинения в мой адрес, которые мы слышим в последнее время, это кровавый навет, разыгранный по хорошо известной методике. Это методы Геббельса и Сталина, взятые на вооружение Нетаниягу: вытащить на свет "дела" двадцатилетней давности и опубликовать их за два месяца до выборов. После этого их повторяют миллион раз до тех пор, пока люди не поверят в то, что это правда", – заявил Либерман перед началом заседания правительства.

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Министр обороны Бени Ганц осудил высказывания главы НДИ Авигдора Либермана по адресу Биньямина Нетаниягу. "Я очень уважаю министра финансов, но категорически не приемлю его высказываний и недопустимые сравнения Нетаниягу с фигурами, совершившими самые страшные преступления в истории человечества. Даже в ходе самой острой предвыборной кампании, ведя борьбу с человеком, наносящим ущерб государству и разрушающим юридическую систему, необходимо оставаться в рамках допустимого", – заявил Ганц.

Премьер-министр Яир Лапид осудил нападки Авигдора Либермана на Биньямина Нетаниягу. "Даже в тот момент, когда мы противостоим машине, беспрестанно распространяющей яд и подстрекательство, разъедающей израильское общество, тема Холокоста должна оставаться за пределами общественной дискуссии", – заявил глава правительства. "Любые подобные сравнения или то, что звучит как подобные сравнения, наносят удар по памяти Холокоста и по единству в нашем обществе", – добавил он.

Из "Ликуда" передали в ответ на заявление лидера НДИ: "Национальный подстрекатель, Дон Либерман, в неуправляемой панике. Его лживые и возмутительные заявления являются оскорблением памяти жертв Холокоста. Мы требуем от лидеров левого лагеря Лапида и Ганца немедленно осудить эти возмутительные высказывания".

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Накануне глава НДИ вновь заявил, что все подозрения в его адрес, озвученные бывшим активистом

НДИ Йоси Камисой, инспирированы главой "Ликуда". "Очень интересно было бы узнать, сколько раз Камиса встречался с приближенными Нетаниягу в последние месяцы, о чем они говорили", – заявил министр финансов в интервью телеканалу "Кешет".

На прошлой неделе Либерман назвал Нетаниягу мерзавцем, а затем обратился в суд с ходатайством возбудить уголовное дело в отношении бывшего активиста партии Йоси Камису.

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Иск, в котором Камиса обвиняется в клевете, был подан с помощью адвокатской конторы "Косталиц и партнеры".

Ранее, Йоси Камиса, который называет себя бывшим помощником Либермана, утверждает, что 20 лет назад Либерман предложил ему 100 тысяч долларов за убийство генерал-майора полиции.

Напомним, после того, как Камиса выступил с обвинениями в адрес Либермана, лидер НДИ опубликовал заявление, в котором пишет, что Йоси Камиса никогда не был его советником, не занимал официальные посты в НДИ. Однако он был партийным активистом в первые дни после создания НДИ. Либерман также утверждает, что разговаривал с ним последний раз 18-20 лет назад.

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В июле этого года журналистка телеканала "Решет" Аяла Хасон опубликовал сообщение о том, что в распоряжении полиции находится информация, согласно которой несколько лет назад высокопоставленный политик говорил своему приближенному о готовности заплатить 100 тысяч долларов за убийство одного из высших офицеров полиции. Как заявляла Хасон, материалы находятся в распоряжении сотрудников отдела по расследованию особо тяжких преступлений (ЛАХАВ-433). По сообщению "Решет", речь идет не о слухах, а о конкретной информации, содержащей имена и даты событий. По словам Аялы Хасон, проверка информации ведется особо тщательно, так как она поступила в период предвыборной кампании.

Позже стало известно, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара изучает материалы, которые были ей переданы из отдела полиции по расследованию тяжких преступлений. Сообщалось, что Баарав-Миара должна принять решение, начинать ли официальное расследование по этому делу.

Еще до того, как был опубликован ответ Авигдора Либермана, из окружения министра финансов в ответ на просьбу редакции NEWSru.co.il прокомментировать заявления Камисы передали следующее: "Видимо, в политических кругах кое-кто паникует по поводу растущего рейтинга Либермана и электорального усиления НДИ. Скорее всего, эта паника сопровождается галлюцинациями".

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