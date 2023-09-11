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    В Израиле

    Делегация полиции Израиля вылетит в Умань по просьбе Зеленского

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    Через две недели после того, как министерство иностранных дел Израиля опубликовало рекомендацию воздержаться от поездок в Умань, и на следующий день после аналогичного призыва главы правительства Биньямина Нетаниягу, стало известно, что в Умань будет отправлена делегация полиции Израиля.

    20 сотрудников полиции вылетят в Кишинев, а оттуда – наземным транспортом отправятся в Умань. Как сообщает служба новостей N12, это будет сделано по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, в разговоре с Нетаниягу заявившего, что он не имеет возможности разместить в Умани дополнительные силы украинской полиции для обеспечения безопасности паломников.

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    Напомним, что в предупреждении, опубликованном в понедельник, 28 августа, говорится, что "ситуация в области безопасности в Украине остается взрывоопасной, включая угрозу воздушных бомбардировок и ракетных обстрелов". МИД призвал израильтян, находящихся в Украине, немедленно ее покинуть.

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    7 сентября состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был их первый прямой контакт за последние девять месяцев. Одной из тем разговора была проблема прибывающих в Умань накануне еврейского праздника Рош а-Шана израильтян. Нетаниягу просил обеспечить, насколько это возможно в сложившихся условиях, безопасность паломников.

    10 сентября Нетаниягу попросил израильтян воздержаться от поездок в Умань во время праздника Рош а-Шана. "Это очень опасно. Люди должны знать, что подвергают себя риску. В Европе пролилось уже достаточно крови евреев. Как можно так рисковать?", - сказал Нетаниягу. "Граждане Израиля, которые собираются посетить Украину, должны нести личную ответственность за свою поездку в такое время", - заявил глава правительства. Премьер-министр сказал, что он попросит "выпустить официальное предупреждение", поскольку "когда летят ракеты, там спрятаться негде".

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    Однако в тот же день правительство поручило министру по делам Иерусалима и еврейской традиции Меиру Порушу ("Яадут а-Тора") разработать программу оказания помощи на пограничных переходах израильтянам, направляющимся в Умань. Программа будет составляться при участии министерства иностранных дел Израиля при координации с властями Украины.

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    Программа будет включать: создание центров регулирования очереди на границе с Украиной, присутствие ивритоязычных представителей в местах скопления израильтян на границе, оказание помощи в ускорении проверок безопасности по согласованию с украинским правительством и службами безопасности, проведение разъяснительной работы с паломниками, создание штаба по чрезвычайным ситуациям и наблюдательного центра в Израиле. Для реализации программы министерство по делам Иерусалима и еврейской традиции выделило из своего бюджета 4 млн шекелей.

    В решении правительства подчеркивается, что оно не несет ответственности ни за передвижение израильских граждан, и не гарантирует их прибытия в пункт назначения.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Сентября 2023
    Правительство выделило 4 млн шекелей на организацию поездок паломников в Умань
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Сентября 2023
    Биньямин Нетаниягу попросил воздержаться от поездок в Умань на Рош а-Шана
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 Августа 2023
    МИД призвал израильтян воздержаться от поездок в Умань
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