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Израиль

Израиль провел артиллерийский обстрел "ракетчиков" на юге Ливана

время публикации: 11 сентября 2024 г., 15:37 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 15:37
Израиль провел артиллерийский обстрел "ракетчиков" на юге Ливана
Ayal Margolin/Flash90

После взрыва ракеты на территории кибуца Дан, в результате которого пострадал один человек, израильская армия ответила артиллерийским огнем по источнику обстрела на территории деревни Аль-Хаям на юге Ливана.

Ранее поступила информация о прямом попадании ракеты из Ливана в кибуце Дан. Ракетная тревога не прозвучала. На месте происшествия, как минимум, один пострадавший в состоянии от средней степени тяжести до тяжелого.

Кроме того, противотанковая ракета взорвалась на территории Араб аль-Арамшэ в Западной Галилее.

Израиль
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