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Израиль

Палестинский нелегал пытался проехать в аэропорт, утверждая, что его ждет частный самолет

время публикации: 11 сентября 2024 г., 15:31 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 15:31
Палестинский нелегал пытался проехать в аэропорт, утверждая, что его ждет частный самолет
Moshe Shai/FLASH90

Палестинец, не имевший разрешений на пребывание в Израиле, пытался на такси въехать на территорию международного аэропорта "Бен-Гурион" под предлогом того, что "его ожидает частный самолет".

Нелегал был задержан, задержали также водителя такси, который подвозил его. После допроса против обоих будут предъявлены обвинения. Полиция также подала просьбу аннулировать лицензию таксиста.

Израиль
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