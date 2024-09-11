Израиль, его друзья и враги. Новый опрос Newsru.co.il

Редакция Newsru.co.il вновь проводит опрос по теме "Израиль, его друзья и враги". Поводом для проведения опроса стала публикация минюста США. Опрос предназначен исключительно для граждан Израиля.

На прошлой неделе министерство юстиции США опубликовало почти 300-страничный документ, посвященный российской операции по дезинформации в странах Запада, включая Израиль. В этом документе детально изложено, какие нарративы и какими методами российская пропаганда пытается продвигать, уделяя особое внимание русскоговорящим гражданам других стран.

Согласно этому отчету, российский проект в Израиле ставил целью "вырывать страну из общезападной антироссийской повестки", опираясь на силы внутри страны и на диаспору в США. Планируя эту работу, российские спецслужбы учитывали национальные особенности, внутренние противоречия, политическую ситуацию и другие факторы. "Проект комплексной информационной работы в государстве Израиль (а также с еврейской общиной США)", включал онлайн-СМИ, работу с израильскими лидерами общественного мнения (ЛОМами), создание площадок в различных соцсетях, YouTube-каналов, Telegram-каналов, комментарии и таргетированную рекламу в соцсетях. Цели "проекта" были обозначены так (цитируем дословно): "В настоящее время ситуация в государстве Израиль кажется очень выгодной для начала серьезного воздействия на общественное мнение. Цель такого воздействия – вырвать Израиль из общезападной антироссийской повестки, создать устойчивое общественное мнение, для которого будет неприемлемым неонацизм и диктатура на Украине, оказание помощи неонацистам, следовательно, эскалация конфликта со стороны запада, а также помощь антироссийской политической эмиграции". Предлагались "тематические линии" для такой работы: "нацизм в современной Украине", "параллели между Россией и Израилем в подходах к угрозе территориальной целостности и безопасности страны", "подогревание интереса к президентской кампании в США: ставки, слухи, прогнозы", "факты, разоблачающие российских оппозиционеров за рубежом (включая антиизраильские высказывания)". Примечательно, что в этом документе российских спецслужб говорится о том, что ставку в продвижении пророссийских нарративов следует делать на израильтян правых взглядов, так как левые априори негативно относятся к режиму Путина. Приведены "образцы" статей, которые планировалось "вбросить" в соцсети и/или СМИ (заголовок одной из них таков – "Катастрофа 24: США скоро станет не до Израиля").

В связи с публикацией этого документа, вызвавшей значительный резонанс в СМИ, редакция Newsru.co.il вновь проводит опрос "Израиль, его друзья и враги". Прошлый такой опрос мы проводили летом 2022 года, через несколько месяцев после начала полномасштабной войны в Украине. Цель опроса состоит не только в том, чтобы определить, насколько за два года изменилось (или не изменилось) мнение нашей аудитории, но и в том, чтобы еще раз проверить гипотезу о том, что израильские правые (а большинство нашей аудитории – правых взглядов) придерживаются более пророссийской позиции, чем израильские левые. Наш опрос 2022 года в некоторой степени эту гипотезу подтверждал.

Содержание нового опроса отличается от аналогичных предыдущих (первый опрос по этой теме мы проводили в 2011 году): в нем учтены события последнего периода, связанные с войной в Израиле, с войной России и Украины, с действиями администрации президента США Джо Байдена, с предстоящими президентскими выборами в США и др.

Внимание: опрос предназначен исключительно для граждан Израиля.

Израиль, его друзья и враги. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 29 вопросов)