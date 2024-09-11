ДТП около Джальджулии, один пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 11 сентября 2024 г., 17:58 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 18:00
Вечером в среду, 11 сентября, на 5233-й дороге недалеко от Джальджулии столкнулись легковой автомобиль и грузовик. После аварии грузовик перевернулся.
В результате ДТП водитель легковой машины, мужчина примерно 25 лет, получил тяжелые травмы. Еще один человек травмирован легко. Пострадавшие доставлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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