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Израиль

ДТП около Джальджулии, один пострадавший в тяжелом состоянии

время публикации: 11 сентября 2024 г., 17:58 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 18:00
ДТП около Джальджулии, один пострадавший в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Вечером в среду, 11 сентября, на 5233-й дороге недалеко от Джальджулии столкнулись легковой автомобиль и грузовик. После аварии грузовик перевернулся.

В результате ДТП водитель легковой машины, мужчина примерно 25 лет, получил тяжелые травмы. Еще один человек травмирован легко. Пострадавшие доставлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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