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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 11 сентября: множество убитых в Хузаа и Джабалии

время публикации: 11 сентября 2024 г., 06:40 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 06:50
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 11 сентября: множество убитых в Хузаа и Джабалии
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 11 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала от ЦАХАЛа и от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, удары наносились по целям на севере, в центре и юге сектора Газы. Были задействованы ВВС, ВМС и артиллерия.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Ан-Наджар в Джабалии, семь убитых; ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели в северной части побережья сектора.

В центре сектора: израильская артиллерия обстреливала цели на северо-западе Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Нусейрате.

На юге сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреляли лодки в море около районе Аль-Мауаси, источники в Газе утверждают, что убит рыбак; ЦАХАЛ обстрелял здание в районе Хузаа, к востоку от Хан-Юниса, не менее 13 убитых; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Аш-Шакуш, около Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 11 сентября.

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