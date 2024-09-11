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Израиль

В Хевроне конфискован 1 млн шекелей, предназначавшихся для финансирования террора

время публикации: 11 сентября 2024 г., 11:13 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 11:21
В Хевроне конфискован 1 млн шекелей, предназначавшихся для финансирования террора
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба полиции сообщает, что сотрудниками правоохранительных органов и бойцами ЦАХАЛа была проведена операция в Хевроне, в ходе которой было изъято около 1 миллиона шекелей наличными. Эти деньги, по данным спецслужб, предназначались для финансирования террора.

Обыск и конфискация проводились в одном из хевронских "обменников". Также были изъяты компьютеры и мобильные устройства.

Израиль
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