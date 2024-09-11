В Хевроне конфискован 1 млн шекелей, предназначавшихся для финансирования террора
время публикации: 11 сентября 2024 г., 11:13 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 11:21
Пресс-служба полиции сообщает, что сотрудниками правоохранительных органов и бойцами ЦАХАЛа была проведена операция в Хевроне, в ходе которой было изъято около 1 миллиона шекелей наличными. Эти деньги, по данным спецслужб, предназначались для финансирования террора.
Обыск и конфискация проводились в одном из хевронских "обменников". Также были изъяты компьютеры и мобильные устройства.