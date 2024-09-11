Пресечена контрабанда свыше четырех кг семян каннабиса из Испании
время публикации: 11 сентября 2024 г., 11:10 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 11:10
Сотрудники полицейского подразделения 747, действующего на территории международного аэропорта "Бен-Гурион", задержали прибывшего из Испании пассажира, пытавшегося провезти 4,3 кг семян каннабиса. Семена были расфасованы в чулки и спрятаны в подушку.
В среду, 11 сентября, против него были поданы обвинения в хранении и ввозе в Израиль опасных наркотиков. Обвиняемый, 27-летний житель Эйлата, был помещен под стражу, суд продлил срок его предварительного ареста в интересах следствия.
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