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Израиль

Военнослужащие разметили дом террориста в Рафате для последующего сноса

время публикации: 11 сентября 2024 г., 15:51 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 15:51
Военнослужащие разметили дом террориста в Рафате для последующего сноса
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ в ходе расследования обстоятельств теракта на 60-й трассе, в ходе которого критические ранения получил один человек, исключил возможность случайности данного происшествия.

Напомним, водитель грузовика, перевозившего сжиженный газ, направил грузовик на автобусную остановку, сбив стоящего рядом с ней военнослужащего. 58-летний Хаиль Иса Абед аль-Джабер Дэйф Алаль из деревни Рафат в окрестностях Рамаллы, был ликвидирован на месте теракта.

Военнослужащие ЦАХАЛа и бойцы МАГАВ побывали в Рафате с тем, чтобы разметить дом террориста для последующего разрушения.

Израиль
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