Военнослужащие разметили дом террориста в Рафате для последующего сноса

ЦАХАЛ в ходе расследования обстоятельств теракта на 60-й трассе, в ходе которого критические ранения получил один человек, исключил возможность случайности данного происшествия.

Напомним, водитель грузовика, перевозившего сжиженный газ, направил грузовик на автобусную остановку, сбив стоящего рядом с ней военнослужащего. 58-летний Хаиль Иса Абед аль-Джабер Дэйф Алаль из деревни Рафат в окрестностях Рамаллы, был ликвидирован на месте теракта.

Военнослужащие ЦАХАЛа и бойцы МАГАВ побывали в Рафате с тем, чтобы разметить дом террориста для последующего разрушения.