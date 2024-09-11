Военнослужащие разметили дом террориста в Рафате для последующего сноса
время публикации: 11 сентября 2024 г., 15:51 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 15:51
ЦАХАЛ в ходе расследования обстоятельств теракта на 60-й трассе, в ходе которого критические ранения получил один человек, исключил возможность случайности данного происшествия.
Напомним, водитель грузовика, перевозившего сжиженный газ, направил грузовик на автобусную остановку, сбив стоящего рядом с ней военнослужащего. 58-летний Хаиль Иса Абед аль-Джабер Дэйф Алаль из деревни Рафат в окрестностях Рамаллы, был ликвидирован на месте теракта.
Военнослужащие ЦАХАЛа и бойцы МАГАВ побывали в Рафате с тем, чтобы разметить дом террориста для последующего разрушения.
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