ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по оружейному цеху "Хизбаллы" в южном Ливане

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в районе деревни Джуайя самолеты военно-воздушных сил, опираясь на данные военной разведки, нанесли удар по цеху по производству оружия, принадлежащему террористической группировке "Хизбалла".

В районе деревень Набатия, Аль-Мансури и Кила целю атаки стали командные пункты и военные здания террористической группировки.

Кроме того, в районе Хулы ЦАХАЛ уничтожил группу боевиков, замеченных силами 769-й бригады.