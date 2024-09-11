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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по оружейному цеху "Хизбаллы" в южном Ливане

время публикации: 11 сентября 2024 г., 00:36 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 00:36
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по оружейному цеху "Хизбаллы" в южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в районе деревни Джуайя самолеты военно-воздушных сил, опираясь на данные военной разведки, нанесли удар по цеху по производству оружия, принадлежащему террористической группировке "Хизбалла".

В районе деревень Набатия, Аль-Мансури и Кила целю атаки стали командные пункты и военные здания террористической группировки.

Кроме того, в районе Хулы ЦАХАЛ уничтожил группу боевиков, замеченных силами 769-й бригады.

Израиль
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