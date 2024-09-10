Синуар из туннеля поздравил президента Алжира с победой на выборах

Палестинские информационные агентства, принадлежащие ХАМАСу, распространили заявление Яхья Синуара, в котором он поздравил президента Алжира Абдаль-Маджид Теббуна с преизбранием на второй срок.

В заявлении говорится, что "Яхья Синуар высоко ценит роль Алжира в поддержке палестинского народа и защите его прав на международной арене".

Это первое официальное заявление Синуара после назначения на пост главы политбюро ХАМАСа вместо Исмаила Ханийи.