Синуар из туннеля поздравил президента Алжира с победой на выборах
время публикации: 10 сентября 2024 г., 23:37 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 23:37
Палестинские информационные агентства, принадлежащие ХАМАСу, распространили заявление Яхья Синуара, в котором он поздравил президента Алжира Абдаль-Маджид Теббуна с преизбранием на второй срок.
В заявлении говорится, что "Яхья Синуар высоко ценит роль Алжира в поддержке палестинского народа и защите его прав на международной арене".
Это первое официальное заявление Синуара после назначения на пост главы политбюро ХАМАСа вместо Исмаила Ханийи.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 сентября 2024