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Израиль

Синуар из туннеля поздравил президента Алжира с победой на выборах

время публикации: 10 сентября 2024 г., 23:37 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 23:37
Синуар из туннеля поздравил президента Алжира с победой на выборах
AP Photo/Fatima Shbair

Палестинские информационные агентства, принадлежащие ХАМАСу, распространили заявление Яхья Синуара, в котором он поздравил президента Алжира Абдаль-Маджид Теббуна с преизбранием на второй срок.

В заявлении говорится, что "Яхья Синуар высоко ценит роль Алжира в поддержке палестинского народа и защите его прав на международной арене".

Это первое официальное заявление Синуара после назначения на пост главы политбюро ХАМАСа вместо Исмаила Ханийи.

Израиль
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