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Израиль

За последние сутки в Иудее и Самарии ликвидированы шесть боевиков и еще 23 задержаны

время публикации: 11 сентября 2024 г., 18:49 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 18:55
За последние сутки в Иудее и Самарии ликвидированы шесть боевиков и еще 23 задержаны
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Продолжается операция ЦАХАЛа в Иудее и Самарии, где за последние сутки ударами с земли и воздуха были ликвидированы шесть боевиков и еще 23 террориста были задержаны.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в Туль-Кареме силы ЦАХАЛа совместно с ШАБАК и МАГАВ ликвидировали вооруженного боевика, еще несколько террористов были ранены. Были обнаружены и уничтожены лаборатория по производству взрывных устройств и токарная мастерская по производству оружия, разрушены несколько наблюдательных и командных пунктов.

В районе Тубаса был обнаружен заминированный автомобиль, который боевики намеревались подорвать дистанционно при приближении израильских военных, он был обезврежен бойцами инженерных войска. В этом же районе были задержаны несколько подозреваемых в террористической деятельности.

Кроме того в Тубасе прошлой ночью был нанесен авиаудар с беспилотника по группе вооруженных террористов, были убиты пять боевиков.

В Бейт-Умаре у террористов был изъят беспилотный летательный аппарат, были допрошены десятки подозреваемых, из которых пятеро задержаны для дальнейшего расследования.

Израиль
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