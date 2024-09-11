За последние сутки в Иудее и Самарии ликвидированы шесть боевиков и еще 23 задержаны

Продолжается операция ЦАХАЛа в Иудее и Самарии, где за последние сутки ударами с земли и воздуха были ликвидированы шесть боевиков и еще 23 террориста были задержаны.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в Туль-Кареме силы ЦАХАЛа совместно с ШАБАК и МАГАВ ликвидировали вооруженного боевика, еще несколько террористов были ранены. Были обнаружены и уничтожены лаборатория по производству взрывных устройств и токарная мастерская по производству оружия, разрушены несколько наблюдательных и командных пунктов.

В районе Тубаса был обнаружен заминированный автомобиль, который боевики намеревались подорвать дистанционно при приближении израильских военных, он был обезврежен бойцами инженерных войска. В этом же районе были задержаны несколько подозреваемых в террористической деятельности.

Кроме того в Тубасе прошлой ночью был нанесен авиаудар с беспилотника по группе вооруженных террористов, были убиты пять боевиков.

В Бейт-Умаре у террористов был изъят беспилотный летательный аппарат, были допрошены десятки подозреваемых, из которых пятеро задержаны для дальнейшего расследования.