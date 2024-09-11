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Израиль

В результате теракта на 60-м шоссе погиб 24-летний Гери Гидеон Хангааль

время публикации: 11 сентября 2024 г., 18:24 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 18:31
Гери Гидеон Хангааль, 24 года
Пресс-служба ЦАХАЛа
В результате теракта на 60-м шоссе погиб 24-летний Гери Гидеон Хангааль
Chaim Goldberg/Flash90

Разрешена к публикации информация о том, что в результате теракта, совершенного ранее в среду на 60-й трассе около поселка Гиват-Асаф в Мате-Биньямин, погиб 24-летний старший сержант Гери Гидеон Хангааль из Ноф а-Галиль, боец 90-го батальона "Нахшон" бригады "Кфир".

Сообщается, что он погиб в ходе оперативных действий территориальной бригады Биньямин. Сообщение о гибели военнослужащего передано его семье.

Напомним, теракт был совершен водителем грузовика, перевозившего сжиженный газ: он направил грузовик на автобусную остановку, возле которой находился охранявший ее военнослужащий. Не исключено, что он рассчитывал на взрыв груза в результате столкновения, однако этого не произошло.

Террорист, 58-летний Хаиль Иса Абд аль-Джабр Дэйф Алаль, был ликвидирован на месте: в него стрелял еще один военнослужащий, а также вооруженный гражданский, который проезжал мимо места теракта и выбежал из машины, увидев произошедшее.

Отмечается, что ранее террорист не привлекался к ответственности за преступления в сфере безопасности. Он проживал в деревне Рафат в окрестностях Рамаллы. Его дом был размечен для последующего разрушения.

Израиль
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