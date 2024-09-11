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Израиль

Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по ракетной установке и объектам "Хизбаллы" в Ливане

время публикации: 11 сентября 2024 г., 22:26 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 22:29
Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по ракетной установке и объектам "Хизбаллы" в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам военной инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Аль-Хебария на юге Ливана. В районе деревни Айта аш-Шааб ударом с воздуха была уничтожена ракетная установка террористов.

Несколькими часами ранее истребители военно-воздушных сил ЦАХАЛа атаковали военные строения в деревнях Хула, Айта аш-Шааб и Маруахин.

Израиль
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