Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по ракетной установке и объектам "Хизбаллы" в Ливане
время публикации: 11 сентября 2024 г., 22:26 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 22:29
Самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам военной инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Аль-Хебария на юге Ливана. В районе деревни Айта аш-Шааб ударом с воздуха была уничтожена ракетная установка террористов.
Несколькими часами ранее истребители военно-воздушных сил ЦАХАЛа атаковали военные строения в деревнях Хула, Айта аш-Шааб и Маруахин.