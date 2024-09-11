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Израиль

Нетаниягу и Левин просили юрсоветницу начать расследование против политического руководства Израиля

время публикации: 11 сентября 2024 г., 21:40 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 21:46
Нетаниягу и Левин просили юрсоветницу начать расследование против политического руководства Израиля
Yonatan Sindel/Flash90

По информации телеканала "Кешет-12", премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр юстиции Ярив Левин обращались к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара с просьбой распорядиться о начале уголовного расследования против политического руководства Израиля.

Таким образом, утверждалось в вечернем выпуске новостей "Кешет-12", Нетаниягу и Левин пытались остановить выпуск ордеров на арест Международным уголовным судом на основе принципа комплементарности, который регулирует отношения между национальным судом и МУС. Нетаниягу и Левин, по данным телеканала, намеревались начать расследование, а затем прекратить его, сообщив о результатах МУС, без создания государственной следственной комиссии.

По информации телеканала, Гали Баарав-Миара отклонила просьбу под тем предлогом, что для такого расследования нет причин, и она не намерена начинать "расследование ради расследования".

Израиль
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