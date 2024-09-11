ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по террористам в районе Туль-Карема

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о том, что в районе Туль-Карема задействован беспилотник ЦАХАЛа для нанесения удара по террористам.

Палестинские блогеры сообщают, что в деревне Акаба, недалеко от Туль-Карема, ЦАХАЛ нанес удар с воздуха по легковому автомобилю, что привело к пожару в доме, находившемуся рядом с целью. Сообщается о двух погибших.