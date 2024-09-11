ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по террористам в районе Туль-Карема
время публикации: 11 сентября 2024 г., 20:51 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 20:55
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о том, что в районе Туль-Карема задействован беспилотник ЦАХАЛа для нанесения удара по террористам.
Палестинские блогеры сообщают, что в деревне Акаба, недалеко от Туль-Карема, ЦАХАЛ нанес удар с воздуха по легковому автомобилю, что привело к пожару в доме, находившемуся рядом с целью. Сообщается о двух погибших.
#شاهد| اندلاع حريق في منزل قرب المركبة التي تم استهدافها في عزبة الحج مسعود بضاحية اكتابا. pic.twitter.com/x6fIOfuLGW— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 11, 2024