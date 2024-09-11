В Ашдоде полицейские саперы обезвредили взрывное устройство

Полицейские саперы прибыли на улицу Кинерет в Ашдоде после получения сигнала о подозрительном предмете, обнаруженном под автомобилем.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что саперы подтвердили, что к машине прикреплено взрывное устройство, оно обезврежено.

Полицией начато расследование и ведется розыск причастных к этому инциденту.