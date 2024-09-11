В Ашдоде полицейские саперы обезвредили взрывное устройство
время публикации: 11 сентября 2024 г., 20:30 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 20:30
Полицейские саперы прибыли на улицу Кинерет в Ашдоде после получения сигнала о подозрительном предмете, обнаруженном под автомобилем.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что саперы подтвердили, что к машине прикреплено взрывное устройство, оно обезврежено.
Полицией начато расследование и ведется розыск причастных к этому инциденту.
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