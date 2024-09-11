"Кан-11": утром 7 октября только два самолета и вертолета ВВС ЦАХАЛа были готовы к боевому вылету

Вечером 11 сентября телеканал "Кан-11" опубликует результаты расследования, проведенного Ави Амитом и посвященного действиям ВВС и в целом армии в первые часы после атаки террористов.

По данным расследования, утром 7 октября ВВС ЦАХАЛа находились на самом низком уровне готовности: на весь Израиль было только два истребителя и два вертолета, готовых к боевому вылету.

По данным расследования, в течение ночи над сектором Газы находился беспилотник ЦАХАЛа, который зафиксировал необычную активность на границе, но записи с него никто не просматривал.

По данным "Кан-11", истребители, после того, как были подняты в воздух, использовались для защиты стратегических объектов в то время, когда их ждали в приграничных населенных пунктах. В материале приводится свидетельство высокопоставленного офицера ВВС, который рассказывает, что самолеты в течение нескольких часов кружили над газовой платформой, не участвуя в боях.

Первая атака с воздуха была осуществлена в 07:15 одиночным БПЛА в районе Натив а-Асара, но она была неэффективной и не предотвратила проникновения террористов в поселок.

По данным "Кан-11", только в 10:00 командующий ВВС генерал-майор Томер Бар отдал приказ атаковать бреши в пограничном заграждении, через которые в Израиль проникли тысячи журналистов и жителей Газы, но приказ был выполнен только через час.

В ходе расследования выяснилось, что ХАМАС обладал информацией о базах ВВС и расположении на них взлетно-посадочных полос, по которым с началом наступления наносились ракетные удары, что препятствовало взлету самолетов.

Один из офицеров ВВС в беседе с журналистом говорит, что развитая система БПЛА не смогла обеспечить штаб ВВС достаточной информацией для понимания полной картины происходящего. "Все атаки, которые мы осуществили до 9 часов утра, были малоэффективны. Наши БПЛА не смогли помочь на линии обороны в самые критические часы отражения атаки", – говорит он.

В своем материале Ави Амит опирался на информацию, полученную без бесед с военными, а также из материалов внутреннего расследования ВВС, которые до сегодняшнего дня не были обнародованы.

Комментирую расследование телеканала "Кан-11", из пресс-службы ЦАХАЛа сообщили, что "7 октября ЦАХАЛ и военно-воздушные силы не справились со своей задачей". При этом армейская пресс-служба подчеркивает, что утром 7 октября военнослужащие ВВС, как срочной службы, так и резервисты, прибыли на базы и незамедлительно приступили к выполнению задач по обороне и наступлению, одновременно готовясь к эскалации ситуации на других фронтах. "С начала событий, в течение первых часов и первых суток ВВС атаковали сотни целей и уничтожили с воздуха сотни боевиков ХАМАСа с помощью истребителей, вертолетов и беспилотных аппаратов", – говорится в сообщении.