В Иерусалиме автомобиль сбил двухлетнего ребенка, состояние пострадавшего тяжелое
время публикации: 11 сентября 2024 г., 18:57 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 18:57
На улице А-Турим в Иерусалиме автомобиль сбил двухлетнего ребенка. Пострадавший доставлен в больницу "Шаарей Цедек" в тяжелом состоянии.
Парамедики сообщили, что к моменту их прибытия ребенок не дышал и у него не прощупывался пульс, реанимация пострадавшего была начата по дороге в больницу.
Дорожная полиция начала расследование обстоятельства аварии.