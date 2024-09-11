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Израиль

В Иерусалиме автомобиль сбил двухлетнего ребенка, состояние пострадавшего тяжелое

время публикации: 11 сентября 2024 г., 18:57 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 18:57
В Иерусалиме автомобиль сбил двухлетнего ребенка, состояние пострадавшего тяжелое
Пресс-служба МАДА

На улице А-Турим в Иерусалиме автомобиль сбил двухлетнего ребенка. Пострадавший доставлен в больницу "Шаарей Цедек" в тяжелом состоянии.

Парамедики сообщили, что к моменту их прибытия ребенок не дышал и у него не прощупывался пульс, реанимация пострадавшего была начата по дороге в больницу.

Дорожная полиция начала расследование обстоятельства аварии.

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