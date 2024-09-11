Грузовик сбил в Бней-Браке двоих маленьких детей на велосипедах

Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщает о дорожно-транспортном происшествии на улице Игаль Алон в Бней-Браке, в ходе которого пострадали двое детей. Сообщается, что грузовик сбил двоих маленьких детей на велосипеде.

Фельдшеры и парамедики оказали пострадавшим, мальчикам в возрасте примерно трех и пяти лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего отвезли их в больницу "Шиба" в состоянии от легкого до средней степени тяжести с травмами ног.