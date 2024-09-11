Названы имена бойцов-спасателей, погибших при крушении вертолета в Газе

Разрешены к публикации имена двух военнослужащих ЦАХАЛа, которые погибли в ночь на 11 сентября в результате крушения в районе Рафиаха, около Филадельфийского коридора, на юге сектора Газы, вертолета UH-60 Black Hawk ("Яншуф"), прибывшего для эвакуации раненого.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Старшина резерва Даниэль Алуш, 37 лет, из Тель-Авива, боец ​​Специального спасательного тактического подразделения (669).

Старшина резерва Том Иш-Шалом, 38 лет, из Нес-Арим, боец ​​Специального спасательного тактического подразделения (669).

В том же инциденте были тяжело ранены женщина-пилот и мужчина-пилот, а также бортмеханик из 123-й эскадрильи. Тяжелые ранения получили военврач-резервист и резервист из 669-го спасательного подразделения. Также травмы средней тяжести получили санитар-резервист из 669-го спасательного подразделения и бортмеханик из 123-й эскадрильи.

ЦАХАЛ уведомляет также, что результате другого инцидента, в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен боец ​​710-го инженерного батальона.

ПАДЕНИЕ ВЕРТОЛЕТА В РАФИАХЕ

В ночь на 11 сентября 2024 в районе Рафиаха, на юге секторе Газы при заходе на посадку разбился военный вертолет UH-60 Black Hawk ("Яншуф"), прибывший для эвакуации раненого: двое погибших, семь раненых.

Командование ЦАХАЛа заявляет: предварительное расследование показало, что причиной крушения не был огонь противника. Проводится расследование. Никаких изменений в оперативной деятельности ВВС ЦАХАЛа не произошло.

Предыдущая авария с участием вертолета "Яншуф" произошла 11 марта 2024 года на одной из баз ВВС на юге Израиля. Тогда погибших не было.

В августе 2020 года полеты военных вертолетов "Яншуф" были приостановлены в связи с обнаруженными неисправностями двигателей.

3 января 2022 года в море около Хайфы упал военно-морской вертолет Eurocopter AS565 Panther ("Аталеф"). Тогда погибли двое офицеров ЦАХАЛа. Причиной катастрофы после расследования был назван уникальный случай горячей коррозии двигателя.