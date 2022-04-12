В термостаканах, подаренных посольством КНР израильским министерствам, обнаружены подозрительные чипы
Израильские службы безопасности обнаружили в одном из термостаканов, подаренных посольством Китая нескольким израильским министерствам, подозрительное электронной устройство, сообщает корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Мория Асраф.
Находка была сделана в ходе рутинной проверки, которую проходят все подарки иностранных структур израильским правительственным структурам.
Подарочные наборы посольства КНР содержали шоколад и термостаканы, в одном из которых и был обнаружен "сюрприз". После этого все подарочные наборы были переданы для дополнительной проверки общей службе безопасности (ШАБАК), которая проверяет подозрение на шпионаж.
В ШАБАКе данную информацию не комментируют, в министерстве иностранных дел подтвердили факт обнаружения устройства, однако подчеркнули, что на данный момент его назначение не установлено.
Сообщается, что одним из получателей наборов от посольства КНР было министерство главы правительства.
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