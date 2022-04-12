Перестрелка на восточной окраине Дженина, военные продолжают антитеррористическую операцию

Утром во вторник, 12 апреля, подразделение бригады "Голани", действовавшее на восточной окраине Дженина, было вынуждено вступить в перестрелку с боевиками. Сведений о пострадавших не поступало.

Военные продолжают операции в Иудее и Самарии по задержанию лиц, причастных к террористической деятельности.

11 апреля в Иудее и Самарии были задержаны 14 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Операции проводились в деревнях Бурка (восточнее Рамаллы) и Кафр Калиль (южнее Шхема), где были задержаны восемь подозреваемых в терроре, конфискованы четыре автомобиля и два пистолета. Местные жители пытались препятствовать действиям военных, поджигали шины и забросали военнослужащих камнями. Была слышна стрельба. Среди израильских военнослужащих пострадавших нет. Сообщалось также о задержании двух боевиков террористической организации ХАМАС в городе Хеврон. Кроме того, в Иудее задержаны двое подозреваемых в причастности к нападениям с применением "коктейлей Молотова". Еще двое подозреваемых в терроре были задержаны в деревнях Буркин (западнее Дженина) и Мейталун (южнее Дженина).

Масштабная антитеррористическая операция в Иудее и Самарии была начата после теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, совершенного вечером 7 апреля, в результате которого были убиты трое израильтян.