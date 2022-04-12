В Дейр-аль-Асад погибла 78-летняя водительница, не справившись с управлением машиной

В поселке Дейр-аль-Асад, расположенном на севере Израиля, автомобиль, за рулем которого находилась 78-летняя местная жительница, врезался в стену. По данным предварительного расследования, женщина не справилась с управлением транспортным средством.

Парамедики службы скорой помощи, констатировали смерть водительницы. Еще двое женщин, находившихся в автомобиле, сестра и племянница водительницы, получили травмы и были доставлены в больницу.

Дорожная полиция продолжает проверять обстоятельства ДТП.