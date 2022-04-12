На юге Израиля полиция обнаружила фабрику по производству контрафактного оливкового масла

Пресс-служба пограничной полиции сообщила, что на территории одного из населенных пунктов в округе Лахиш была обнаружена фабрика по производству контрафактного оливкового масла.

Во время обыска были изъяты сотни пустых бутылок, поддельные фирменные наклейки, использовавшиеся в производстве, а также емкости с маслом, готовым к реализации.

Образцы масла, разливаемого на фабрике, отправлены в лабораторию.