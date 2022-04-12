В аэропорту "Бен-Гурион" самолет "Эль-Аля" не смог совершить взлет из-за технической неисправности
По данным новостной службы медиакорпорации "Кешет", самолет авиакомпании "Эль-Аль" дважды выходил на взлетно-посадочную полосу и пытался взлететь, но каждый раз возвращался из-за сигнала о технической неисправности в кабине пилота.
Корреспондент "Кешет" Йолан Коэн сообщила, что пассажиры были сняты с неисправного борта, рейс будет совершаться другим самолетом авиакомпании.
Неисправный самолет проверяют техники.
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